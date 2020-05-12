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Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam

Космическая стратегия Stellaris временно появилась в бесплатном доступе на Steam. Администрация платформы сообщила, что акция продлится до 17 мая.

Игра также получила первое крупное обновление под название Wells. В нем разработчики исправили массу багов, касающихся загрузки карт и геймплея. Также в игре появилось несколько новых космических локаций, доступных в виде дополнительных уровней. Скачать апдейт Stellaris можно на Steam или официальном сайте студии Paradox Interactive.

Разработчики сообщили, что акция, в рамках которой игру можно скачать бесплатно, приурочена к 4-летию франшизы, которое попало на 9 мая. До 18 мая релиз можно будет купить со скидкой в 75 процентов по цене всего в 174 рубля. Акция действует на все сопутствующие программные продукты, включая обновления и расширения. Бесплатная версия Stellaris доступна только для пользователей персональных компьютеров.

Stellaris также получила дополнение для издания, расчитанного на консоли. Synthetic Dawn доступно на платной основе отдельно или в составе второго пропуска на сезон. Разработчики исправили проблемы с частотой кадров в секунду на максимальных настройках и оптимизировали подключение к различным SmartTV для адаптивного контроля изображения.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:49

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