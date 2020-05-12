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Участница «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала о выздоровлении подаренной дочери на 5-летие собаки

В конце апреля дочь участницы шоу «Уральские пельмени» Иланы Юрьевой Диана отметила 5-летний юбилей. В подарок девочка получила карликового йорка, но позже собака заболела, а совсем недавно, как рассказала артистка, наконец-то выздоровела.
Участница «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала о выздоровлении подаренной дочери на 5-летие собаки

В публикации в соцсети, появившейся пару недель назад, Илана Юрьева показывала маленькую именинницу, получившую в подарок собачку с повязанным на шее бантом. Диана очень радовалась питомцу, но чуть позже йорк приболел. В недавнем посте участница «Уральских пельменей» поблагодарила всех своих подписчиков, проявлявших беспокойство по поводу животного, сообщив что Клеопатра уже идёт на поправку и поводов для переживаний нет. Также Юрьева опубликовала фото, где Диана держит на руках йорка, нежно прижимая к себе.

В комментариях многие подписчики искренне радуются по поводу выздоровления нового домашнего питомца, а артистку называют его «ангелом-спасителем». Другие умиляются трогательной заботой 5-летней девочки, с вниманием и нежностью относящейся к подаренной собачке.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:43

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