Участница «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала о выздоровлении подаренной дочери на 5-летие собаки





В публикации в соцсети, появившейся пару недель назад, Илана Юрьева показывала маленькую именинницу, получившую в подарок собачку с повязанным на шее бантом. Диана очень радовалась питомцу, но чуть позже йорк приболел. В недавнем посте участница «Уральских пельменей» поблагодарила всех своих подписчиков, проявлявших беспокойство по поводу животного, сообщив что Клеопатра уже идёт на поправку и поводов для переживаний нет. Также Юрьева опубликовала фото, где Диана держит на руках йорка, нежно прижимая к себе.В комментариях многие подписчики искренне радуются по поводу выздоровления нового домашнего питомца, а артистку называют его «ангелом-спасителем». Другие умиляются трогательной заботой 5-летней девочки, с вниманием и нежностью относящейся к подаренной собачке.