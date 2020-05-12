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Ученые: Молодые стволовые клетки лучше подходят для лечения сердца

Ученые из МФТИ выяснили, что для лечения сердца лучше подходят молодые стволовые клетки от 15 до 28 дней. Старые образцы не объединяются с поврежденной тканью.
Ученые: Молодые стволовые клетки лучше подходят для лечения сердца

Один из авторов исследования Константин Агладзе рассказал, что старые стволовые клетки теряют функциональность, прирастают к сердцу, а не создают тандем с его волокнами. Новые знания помогут найти эффективный способ лечения нарушений, связанных с выработкой импульсов.

Ученые во главе с Агладзе много лет исследуют сердце, воссоздание его тканей, работу клеток-водителей и кардиомиоцитов. Недавно команда создала орган в «пробирке», благодаря которому удается оценить эффективность различных медикаментов. В новой работе специалисты вводили в сердечную мышцу стволовые клетки, а затем следили за передачей сигналов. Оказалось, быстрее встраиваются в орган образцы до 28 дней. В ближайшее время исследователи собираются понять, почему возрастные клетки ведут себя иначе.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:00

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