Ученые: Молодые стволовые клетки лучше подходят для лечения сердца





Один из авторов исследования Константин Агладзе рассказал, что старые стволовые клетки теряют функциональность, прирастают к сердцу, а не создают тандем с его волокнами. Новые знания помогут найти эффективный способ лечения нарушений, связанных с выработкой импульсов.Ученые во главе с Агладзе много лет исследуют сердце, воссоздание его тканей, работу клеток-водителей и кардиомиоцитов. Недавно команда создала орган в «пробирке», благодаря которому удается оценить эффективность различных медикаментов. В новой работе специалисты вводили в сердечную мышцу стволовые клетки, а затем следили за передачей сигналов. Оказалось, быстрее встраиваются в орган образцы до 28 дней. В ближайшее время исследователи собираются понять, почему возрастные клетки ведут себя иначе.