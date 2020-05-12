Ученые: Лунная кора частично сделана из метеоритов

«Порода такого типа образуется при температуре от 2,3 тысячи градусов по Цельсию. Когда внешний слой планеты начинает таять, молекулярный состав коры меняется, что приводит к изменению ее структуры. Такие метаморфозы мог вызвать и сильный удар. Возможно, речь идет о метеоритном дожде, в который попала Луна. С годами следы ударов крупных небесных тел о поверхность спутника стали практически незаметными», - рассказали специалисты.





В образцах ученые нашли следы кубического циркония, который применяется в качестве алмазов при обработке твердых материалов. Минерал образуется в породах только при высоких температурах. С момента нагрева сегмент лунного грунта перешел в стабильную фазу бадделеита. По словам специалистов, на Земле такие минералы могут появляться только в недрах на большой глубине.На Луне нет сегментирования тектонических плит и вулканизма. Из-за этого температурное воздействие на породы могли оказать только внешние факторы. Специалисты отмечают, что детальнее изучить строение лунного грунта можно будет только после высадки астронавтов на спутник и создания мобильной лаборатории на месте.