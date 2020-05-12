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Ноутбуки Huawei MateBook D появились на рынке России

Компания Huawei представила новые ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 для рынка России. Компактные компьютеры унаследовали от предыдущих моделей безрамочные дисплеи.

Обновлённые ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 оснастили процессорами нового поколения - AMD Ryzen 7 и Intel Core i5 соответственно. Модели также поддерживают кросплатформенную совместимость, что позволяет владельцу работать с несколькими устройствами. По словам главы компании Huawei Ван Иньфэна, эта бюджетная серия компактных компьютеров ориентирована на молодых и активных юзеров, которые будут использовать продукт для работы, общения и развлечений.

В зависимости от стоимости и конфигурации клиенты могут получить видеокарту Nvidia GeForce MX250 или Radeon Vega 8. Известно, что 8 Гб двухканальной оперативной памяти DDR4 в обоих ноутбуках позволяют работать с довольно требовательными программами. В комплектацию также входят аккумуляторы с ёмкостью 56 Втч, обеспечивающие до 13,2 (MateBook D 14) и 9,5 (MateBook D15) часов эксплуатации. Стоимость D 15 и D 14 с AMD R7 составляет 54,9 тысяч рублей, а D 14 с Intel i5 можно приобрести за 69,9 тысяч рублей.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:20

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