Ноутбуки Huawei MateBook D появились на рынке России





Обновлённые ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 оснастили процессорами нового поколения - AMD Ryzen 7 и Intel Core i5 соответственно. Модели также поддерживают кросплатформенную совместимость, что позволяет владельцу работать с несколькими устройствами. По словам главы компании Huawei Ван Иньфэна, эта бюджетная серия компактных компьютеров ориентирована на молодых и активных юзеров, которые будут использовать продукт для работы, общения и развлечений.В зависимости от стоимости и конфигурации клиенты могут получить видеокарту Nvidia GeForce MX250 или Radeon Vega 8. Известно, что 8 Гб двухканальной оперативной памяти DDR4 в обоих ноутбуках позволяют работать с довольно требовательными программами. В комплектацию также входят аккумуляторы с ёмкостью 56 Втч, обеспечивающие до 13,2 (MateBook D 14) и 9,5 (MateBook D15) часов эксплуатации. Стоимость D 15 и D 14 с AMD R7 составляет 54,9 тысяч рублей, а D 14 с Intel i5 можно приобрести за 69,9 тысяч рублей.