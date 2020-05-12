Эксперты назвали 5 малоизвестных игровых консолей





В 2009 году компании Qualcomm и Tectoy создали Zeebo. Бюджетное устройство подключалось к телевизору и позволяло получить доступ к встроенным в память играм. Консоль стоила всего 199 долларов.Tiger Telematics создала две версии приставки Gizmondo, стоящие 229 и 400 долларов. Устройство разошлось тиражом в 25 тыс. штук, но большинство проданных экземпляров так и не смогли заработать должным образом.Coleco Telstar Arcade появилась на рынке в 70-е. В корпус консоли встроен держатель для лазера и руль. Приставка напоминает по форме треугольник.Apple Pippin, оцененная в 599 долларов, разошлась тиражом в 42 тыс. копий. Бюджетная консоль с CD-приводом дебютировала одновременно с PS и существенно уступила конкуренту по мощности.HyperScan появилась в продаже в конце 2006 года по цене в 70 долларов. Модель считывала диски и специальные карты. Несмотря на некую схожесть со Switch, гаджет с пятью играми продержался на рынке всего один год.