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Елизавета Боярская предстала перед подписчиками без гламура и макияжа

Отечественная актриса театра и кино Елизавета Боярская в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала несколько небольших роликов, снятых в период соблюдения режима самоизоляции. В кадре 34-летняя артистка предстала перед подписчиками в домашнем облике, без гламура и макияжа.
Елизавета Боярская предстала перед подписчиками без гламура и макияжа

В опубликованных в соцсети видео, снятых во дворе загородного дома, Елизавета Боярская в лёгкой кофте в красно-белую полоску вспоминает о значимой для её семьи дате – годовщине переезда из столицы в Санкт-Петербург. Впереди, как отметила актриса, ещё одно не менее важное событие – старший сын Андрей заканчивает первый класс. Примечательно, что Боярская, как и некоторые коллеги, снималась в роликах без каких-либо прикрас, в совершенно естественном облике, даже не нанеся лёгкий макияж.

В кадрах видео Елизавета Боярская также напомнила подписчикам о продолжающемся конкурсе, объявление о котором размещала в первый день мая. Тогда артистка сообщила, что первый проект был весьма востребован, а потому было решено объявить ещё один. В рамках конкурса каждый желающий получить главный приз – украшение от испанского ювелирного дома Tous – должен снять и обнародовать видео с моментами празднования какого-либо семейного торжества дома в условиях карантина, сопроводив его соответствующими хештегами.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 22:00

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