LG готовит смартфон Wing с вращающимся дисплеем





Официальная информация о названии будущего смартфона пока отсутствует, но во всех документах он фигурирует под именем Wing. Диагональ дисплея устройства должна составить 6,8 дюйма. В нижней части смартфона разместится дополнительный экран на 4 дюйма, который можно будет спрятать в корпус. Он предназначается для открытия различных утилит по типу контроллеров в играх или клавиатуры.LG Wing будет работать на основе процессора Snapdragon 700. На задней панели смартфона установят камеру на 64 мегапикселя с 4 объективами, расположенными на квадратной плоскости, выпирающей относительно корпуса. Источники в компании отмечают, что выдвижной поворотный механизм будет разработан с учетом защиты от попадания внутрь влаги и пыли.Дополнительный дисплей смартфона получит массу вариантов использования. К примеру, при просмотре видео на основном экране выдвижной будет служить для чтения комментариев или сообщений в чате во время трансляции. Источники в компании сообщают, что LG почти завершила работу над будущим смартфоном, из-за чего на рынке он может оказаться уже во второй половине текущего года.