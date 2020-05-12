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LG готовит смартфон Wing с вращающимся дисплеем

Компания LG готовится презентовать новый смартфон Wing с вращающимся дисплеем. Устройство будет обладать уникальным форм-фактором с выдвижной клавиатурой.
LG готовит смартфон Wing с вращающимся дисплеем

Официальная информация о названии будущего смартфона пока отсутствует, но во всех документах он фигурирует под именем Wing. Диагональ дисплея устройства должна составить 6,8 дюйма. В нижней части смартфона разместится дополнительный экран на 4 дюйма, который можно будет спрятать в корпус. Он предназначается для открытия различных утилит по типу контроллеров в играх или клавиатуры.

LG Wing будет работать на основе процессора Snapdragon 700. На задней панели смартфона установят камеру на 64 мегапикселя с 4 объективами, расположенными на квадратной плоскости, выпирающей относительно корпуса. Источники в компании отмечают, что выдвижной поворотный механизм будет разработан с учетом защиты от попадания внутрь влаги и пыли.

Дополнительный дисплей смартфона получит массу вариантов использования. К примеру, при просмотре видео на основном экране выдвижной будет служить для чтения комментариев или сообщений в чате во время трансляции. Источники в компании сообщают, что LG почти завершила работу над будущим смартфоном, из-за чего на рынке он может оказаться уже во второй половине текущего года.

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Технологии / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:23

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