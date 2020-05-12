В Балакове один удар 20-летнего жителя привел к смерти 34-летнего мужчины





Следователи Балакова возбудили уголовное дело по факту причинения смерти. Известно, что ранее вечером подозреваемый находился у подъезда дома, где встретил двух знакомых с приятелями. По версии сотрудников правоохранительных органов, четверо присутствующих поздоровались с хозяином дома, кроме 34-летнего мужчины. Между ними возник конфликт, в результате которого ныне покойный получил травму головы после удара 20-летнего мужчины.Вскоре на место происшествия приехала бригада скорой помощи, которые привели пострадавшего в чувство. Последний отказался от посещения госпиталя, а 8 мая его тело обнаружили знакомые. Согласно постановлению судмедэкспертизы, причиной смерти стала травма головы с ушибом и кровоизлиянием в мозге. Фигурант дела не стал отрицать содеянного в ходе допроса и раскрыл обстоятельства инцидента после проверки показаний на месте, проинформировали представители МВД.