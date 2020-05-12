Звезды «Назад в будущее» поучаствовали в большой онлайн-конференции
Звезды трилогии «Назад в будущее» приняли участие в масштабной онлайн-конференции, в ходе которой ответили на вопросы поклонников и рассказали детали создания фильмов. В эфире можно было увидеть Майкла Джей Фокса, Лиа Томпсо, Элизабет Шу и Кристофера Ллойда.
Конференция была проведена в рамках сбора средств в поддержку американских врачей, которые борются с коронавирусом. По словам Кристофера Ллойда, с момента начала карантина он ни разу не вышел из дома и призвал всех знакомых сделать то же самое. Актер отметил, что благодаря сознательности американских граждан медицинская отрасль постепенно выбирается из кризиса, в котором оказалась несколько месяцев назад.
Во встрече также принимал участие режиссер трилогии Роберт Земекис. Он в очередной раз подчеркнул, что не планирует снимать ремейк или сиквел «Назад в будущее», так как в своих трех картинах уже было показано все запланированное. Его поддержал и Боб Гейл, написавший сценарий для фильмов.
Universal в начале 2020 года сообщала о намерении снять ремейк «Назад в будущее» с новыми актерами. Позднее о планах рассказал и Том Холланд. По словам актера, с ним обсуждали возможность исполнения роли Марти МакФлая, но переговоры ни к чему не привели. Холланд подчеркнул, что оригинальная трилогия даже сейчас смотрится очень современно, ввиду чего переснимать ее нет смысла.
Конференция была проведена в рамках сбора средств в поддержку американских врачей, которые борются с коронавирусом. По словам Кристофера Ллойда, с момента начала карантина он ни разу не вышел из дома и призвал всех знакомых сделать то же самое. Актер отметил, что благодаря сознательности американских граждан медицинская отрасль постепенно выбирается из кризиса, в котором оказалась несколько месяцев назад.
Во встрече также принимал участие режиссер трилогии Роберт Земекис. Он в очередной раз подчеркнул, что не планирует снимать ремейк или сиквел «Назад в будущее», так как в своих трех картинах уже было показано все запланированное. Его поддержал и Боб Гейл, написавший сценарий для фильмов.
Universal в начале 2020 года сообщала о намерении снять ремейк «Назад в будущее» с новыми актерами. Позднее о планах рассказал и Том Холланд. По словам актера, с ним обсуждали возможность исполнения роли Марти МакФлая, но переговоры ни к чему не привели. Холланд подчеркнул, что оригинальная трилогия даже сейчас смотрится очень современно, ввиду чего переснимать ее нет смысла.