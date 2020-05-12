Сексологи назвали необходимое для счастья число половых актов
Сексологи из Канады назвали число половых актов, необходимых партнерам для счастья. Выводы сделаны на основе исследования с участием 25 тыс. добровольцев.
Ученые провели опрос и выяснили, что большинство партнеров, занимающихся сексом один раз в неделю, ощущают удовлетворение от отношений и близости с избранником. Люди с наибольшим числом половых актов не считают себя более счастливыми, привязанными, понимающими.
Эксперты призывают не расстраиваться людям, которые при всем желании не могут увеличить частоту сексуальных соитий. Переживания и повышенная нервозность могут плохо повлиять на отношения с супругом, передает «Слово и Дело».
Ученые провели опрос и выяснили, что большинство партнеров, занимающихся сексом один раз в неделю, ощущают удовлетворение от отношений и близости с избранником. Люди с наибольшим числом половых актов не считают себя более счастливыми, привязанными, понимающими.
Эксперты призывают не расстраиваться людям, которые при всем желании не могут увеличить частоту сексуальных соитий. Переживания и повышенная нервозность могут плохо повлиять на отношения с супругом, передает «Слово и Дело».
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:33