Иосиф Оганесян накинулся на Степана Меньщикова из-за оскорблений в сторону Александры Черно
Иосиф Оганесян прямо на лобном месте накинулся на Степана Меньщикова. Произошло это из-за того, что молодой человек оскорбил Александру Черно.
В Сети появился фрагмент шоу «Бородина против Бузовой», в эфире которого произошел конфликт между Иосифом Оганесяном и Степаном Меньщиковым. Возлюбленный Ангелины Монах прямо на лобном месте оскорбил беременную Александру Черно. После такого Иосиф Оганесян не выдержал и накинулся на Степана Меньщикова. На защиту своего возлюбленного встала Александра Черно, которая начала оскорблять Ангелину Монах и кидаться в нее фруктами.
Чтобы успокоить участников реалити-шоу, в конфликт пришлось вмешаться Роману Капаклы и Алексею Купину. Молодые люди попытались удержать участников «Дом-2» и успокоить их беременных возлюбленных. Зрителей проекта такое поведение Ангелины Монах и Александры Черно шокировало. При этом многие пользователи Сети стали на сторону возлюбленной Иосифа Оганесяна и отметили, что Степан Меньщиков не имеет права ее оскорблять.
В Сети появился фрагмент шоу «Бородина против Бузовой», в эфире которого произошел конфликт между Иосифом Оганесяном и Степаном Меньщиковым. Возлюбленный Ангелины Монах прямо на лобном месте оскорбил беременную Александру Черно. После такого Иосиф Оганесян не выдержал и накинулся на Степана Меньщикова. На защиту своего возлюбленного встала Александра Черно, которая начала оскорблять Ангелину Монах и кидаться в нее фруктами.
Чтобы успокоить участников реалити-шоу, в конфликт пришлось вмешаться Роману Капаклы и Алексею Купину. Молодые люди попытались удержать участников «Дом-2» и успокоить их беременных возлюбленных. Зрителей проекта такое поведение Ангелины Монах и Александры Черно шокировало. При этом многие пользователи Сети стали на сторону возлюбленной Иосифа Оганесяна и отметили, что Степан Меньщиков не имеет права ее оскорблять.