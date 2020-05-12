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Samsung Galaxy Note 20 получит экран на 120 Гц

Samsung продолжает работать над Galaxy Note 20, презентация которого ожидается в этом году. Новинка получит 6,42-дюймовый экран с частотой в 120 Гц. Небольшие данные о характеристиках смартфона рассекретил Росс Янг из компании DisplaySearch.
Samsung Galaxy Note 20 получит экран на 120 Гц

Note 20 разработчики оснастят увеличенным на 0,12 дюйма дисплеем с разрешением 2345 х 1084 точек и плотностью пикселей в 404 PPI. Соотношение сторон производитель доведет до 19,5 к 9. Дисплей сможет поддерживать адаптивную частоту, которая без вмешательства владельца в автоматическом режиме варьируется при включенном девайсе, чтобы пользователю не пришлось часто заряжать батарею.

Note 20+ отличается от базовой версии увеличенным до 6,87 дюйма экраном с разрешением 3096 х 1444 точек. Выход на рынок модели Ultra в этом году не планируется, но южнокорейский производитель заменит ее складным Galaxy Fold 2. Стоимость новинок и их подробные характеристики пока засекречены.

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Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:12

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