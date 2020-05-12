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"Я снова на велосипеде": Юлия Проскурякова избавилась от детского страха

Юлия Проскурякова призналась в новом интервью, что более 30 лет не каталась не велосипеде после полученных травм. Теперь же ей удалось избавиться от детского страха.

Супруга Игоря Николаева не теряет времени даром на режиме самоизоляции: исполнительница рассказала поклонникам в соцсетях, что она впервые за долгие годы прокатилась на велосипеде. Звезда эстрады опубликовала в Instagram короткий видеоролик, в котором знаменитость предстала с трехколесным байком. Известно, что в возрасте семи лет будущая артистка упала с велосипеда и даже повредила ногу, после чего напрочь отказывалась садиться за руль.
"Я снова на велосипеде": Юлия Проскурякова избавилась от детского страха

Последствия неудачных попыток вылились в настолько большую психологическую травму и фобию, что Проскурякова даже во взрослой жизни обходила велосипед стороной. Но с началом карантина певице удалось справиться с давним страхом. «Я снова на велосипеде. Да здравствует сумасшествие самоизоляции», - дописала Проскурякова. Многие подписчики пришли в восторг от смелости кумира, пожелав ей скорее пересесть на более «экстремальный» двухколесный транспорт.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:04

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