"Я снова на велосипеде": Юлия Проскурякова избавилась от детского страха





Супруга Игоря Николаева не теряет времени даром на режиме самоизоляции: исполнительница рассказала поклонникам в соцсетях, что она впервые за долгие годы прокатилась на велосипеде. Звезда эстрады опубликовала в Instagram короткий видеоролик, в котором знаменитость предстала с трехколесным байком. Известно, что в возрасте семи лет будущая артистка упала с велосипеда и даже повредила ногу, после чего напрочь отказывалась садиться за руль.Последствия неудачных попыток вылились в настолько большую психологическую травму и фобию, что Проскурякова даже во взрослой жизни обходила велосипед стороной. Но с началом карантина певице удалось справиться с давним страхом. «Я снова на велосипеде. Да здравствует сумасшествие самоизоляции», - дописала Проскурякова. Многие подписчики пришли в восторг от смелости кумира, пожелав ей скорее пересесть на более «экстремальный» двухколесный транспорт.