Гоша Куценко представил клип на саундтрек из сериала «Ольга»

В публикации Гоша Куценко обнародовал отрывок из клипа, длительная работа над которым наконец завершилась, и теперь он готов представить поклонникам результат. Артист акцентировал внимание на том, что работавшая над проектом команда приложила максимум усилий, чтобы он соответствовал «текущему моменту». Саму песню ранее можно было услышать, как в третьем сезоне сериала «Ольга», так и на радио или клубных площадках. Куценко оставил ссылку на полное видео, которое можно посмотреть на канале видеохостинга YouTube, и попросил подписчиков в комментариях поделиться впечатлениями от клипа.Большинство подписчиков оставляет исключительно положительные отзывы, сопровождая комментарии «эмодзи» в виде сердец или огня. Некоторые также вспоминают роль Куценко в сериале «Ольга», исполненную как всегда с полной самоотдачей и «с душой», а кто-то даже просит актёра посодействовать в съёмке ещё одного сезона полюбившейся картины.