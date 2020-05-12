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Audi получат новую систему, оплачивающую платные дороги

Все модели Audi с 2021 года получат систему, оплачивающую платные дороги в автономном режиме. Первыми транспортными средствами с поддержкой утилиты станут представители будущих серий A и Q.

На минувшей неделе Audi анонсировала обновление модельного ряда. Линейка Audi A4 и Audi A5 будет дополнена несколькими дополнительными вариациями. Также компания планирует начать снабжать модели современными технологическими решениями, среди которых MMI. Она представляет собой аналог PayPass, позволяющий в автоматическом режиме оплачивать платные дороги. При наличии специального сканера на пропускном пункте деньги будут списываться со счета во время начала движения. Также систему можно будет настроить на предварительную оплату по заданному маршруту.

Modular Infotainment Toolkit должна появиться в моделях Audi A4, A5, A6, A7 и A8. Данная линейка будет официально представлена в конце текущего года, но в продаже появится немного позднее. Система будет значительно быстрее аналогов в виде SiriusXM. Также изменения затронут и мультимедийную систему с собственным интерфейсом, напоминающим Deezer и Apple Music. Пользователь сможет настраивать плейлисты или включать подборки на основе предпочтений. Система мультимедиа также будет оборудована голосовым управлением.

Автомобили с MIB будут иметь встроенную точку доступа Wi-Fi, поддерживающую подключение до 8 устройств одновременно. Раздача трафика будет осуществляться через модем LTE Advanced Pro 1 на 1 гигабит в секунду.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:55

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