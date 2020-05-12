Военный эксперт Леонков объяснил, почему ВМС США никогда не обнаружат подлодки России

«Минобороны демонстрировало эффективность этих подлодок во время сирийского конфликта. Тогда «Великий Новгород» нанес точный удар по цели «Калибрами». Один из сенаторов США узнавал у своих военных, могут ли они без ошибки установить местоположение российских субмарин, но получил отрицательный ответ», - рассказал Леонков.





Атомные подлодки, произведенные российскими специалистами, не имеют аналогов в мире. За счет проведенной модернизации их отличает повышенная малошумность хода и способность скрытно занимать позиции для наступления.«Борей» оснащен ракетами «Булава». Благодаря используемой технологии «сухой старт» подлодка может оставаться незамеченной при атаке на противника. «Ясень», оборудованный мощными ракетами «Циркон» и «Калибр», подходит для уничтожение надводных кораблей.