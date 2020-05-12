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Военный эксперт Леонков объяснил, почему ВМС США никогда не обнаружат подлодки России

ВМС США при имеющихся технологиях никогда не смогут найти и обезвредить обладающие исключительными характеристиками подлодки России. Свое мнение о «Варшавянке», «Борее» и «Ясене» высказал военный обозреватель и специализирующийся на флоте эксперт Алексей Леонков.
Военный эксперт Леонков объяснил, почему ВМС США никогда не обнаружат подлодки России

Атомные подлодки, произведенные российскими специалистами, не имеют аналогов в мире. За счет проведенной модернизации их отличает повышенная малошумность хода и способность скрытно занимать позиции для наступления.

«Борей» оснащен ракетами «Булава». Благодаря используемой технологии «сухой старт» подлодка может оставаться незамеченной при атаке на противника. «Ясень», оборудованный мощными ракетами «Циркон» и «Калибр», подходит для уничтожение надводных кораблей.
«Минобороны демонстрировало эффективность этих подлодок во время сирийского конфликта. Тогда «Великий Новгород» нанес точный удар по цели «Калибрами». Один из сенаторов США узнавал у своих военных, могут ли они без ошибки установить местоположение российских субмарин, но получил отрицательный ответ», - рассказал Леонков.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:41

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