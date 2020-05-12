Представлен игровой 4K-телевизор HiSense E75F





HiSense E75F получит тонкую металлическую рамку, окружающую дисплей. Сам экран имеет частоту обновления в 120 герц и поддержку расширенного динамического диапазона. В характеристиках также указывается наличие технологии MEMC, которая генерирует недостающие пиксели при работе с изображением низкого качества.Телевизор располагает 3 гигабайтами ОЗУ и флеш-накопителем на 64 гигабайта. В нижней части установлены стереодинамики, за работу которых отвечает система DTS Virtual-X. Также в телевизоре имеется функция голосового управления. Производитель заверяет, что утилита работает с точностью в 99 процентов и распознает любые команды примерно за 0,5 секунды.Стоимость HiSense E75F с диагональю в 55 дюймов будет составлять 634 доллара. За версию с экраном на 65 дюймов придется отдать примерно на 200 долларов больше. При оформлении предварительного заказа телевизор можно будет купить за 550 и 760 долларов соответственно.В продаже прибор должен появиться 15 мая. Вместе с ним в комплект поставки будут входить пульт дистанционного управления, набор средств по уходу за дисплеем и несколько кабелей для подключения внешних устройств.