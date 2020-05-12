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В России вскоре начнется серийное производство Ми-28НМ

Полевые испытания вертолетов Ми-28НМ закончатся до конца текущего года. Вскоре после этого в России начнется серийное производство перспективных геликоптеров.

Согласно источникам в оборонно-промышленном комплексе РФ, тесты нового семейства Ми-28НМ будут проводиться на полигоне в течении 110 дней. Летчикам-испытателям предстоит изучить все средства поражения этой воздушной техники, а также сообщить о любых заводских дефектах. Инсайдеры говорят, что от результатов будет зависеть дальнейшая судьба вертолета: либо он поступит в ряды ВВС, либо отправится на доработку. При этом контракт на поставку дебютной партии уже подписан, что мотивируется нежеланием заказчиков получить устаревшие экземпляры.

Всего военным руководством было потрачено около 450 млн рублей на тестирование вертолетов, который впоследствии будут закупать по 12-16 штук в год. Известно, что в распоряжении Ми-28НМ есть несколько новых ракет, включая «Гермес-А» и ПТРК «Хризантема-ВМ». Боевые машины также оснастили боеголовками класса «воздух-воздух» Р-74М с инфракрасной технологией прицеливания. Основным преимуществом новинки эксперты называют возможность уничтожения не только вертолетов и дронов противника, но и полноценной авиации.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:18

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