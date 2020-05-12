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Анастасия Голд покидает «Дом-2» из-за общения Ильи Яббарова и Алены Савкиной

Недавно стало известно, что Анастасия Голд покидает «Дом-2». Делает это девушка из-за того, что больше не может выносить общения Ильи Яббарова и Алены Савкиной.
Анастасия Голд покидает «Дом-2» из-за общения Ильи Яббарова и Алены Савкиной

У Анастасии Голд и Алены Савкиной были частые конфликты из-за Ильи Яббарова. Но со временем девушки смогли общаться нормально ради участника реалити-шоу и его возможности видится с сыном Богданом. При этом участница «Дом-2» не скрывает, что ревнует своего возлюбленного к бывшей девушке. Но после того, как Илью Яббарова и Алену Савкину пригласили на торжественную съемку вечернего эфира, который был посвящен Дню Победы, Анастасия Голд заявила, что покидает проект. Участница реалити-шоу больше не может выносить общения возлюбленного и его бывшей девушки.

Анастасии Голд надоело быть всегда на втором месте, как для руководства «Дом-2», так и для Ильи Яббарова. Девушка уже сообщила о своем решении возлюбленному, но пока не известно, сможет ли он уговорить участницу проекта остаться в периметре.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:49

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