Анастасия Голд покидает «Дом-2» из-за общения Ильи Яббарова и Алены Савкиной





У Анастасии Голд и Алены Савкиной были частые конфликты из-за Ильи Яббарова. Но со временем девушки смогли общаться нормально ради участника реалити-шоу и его возможности видится с сыном Богданом. При этом участница «Дом-2» не скрывает, что ревнует своего возлюбленного к бывшей девушке. Но после того, как Илью Яббарова и Алену Савкину пригласили на торжественную съемку вечернего эфира, который был посвящен Дню Победы, Анастасия Голд заявила, что покидает проект. Участница реалити-шоу больше не может выносить общения возлюбленного и его бывшей девушки.Анастасии Голд надоело быть всегда на втором месте, как для руководства «Дом-2», так и для Ильи Яббарова. Девушка уже сообщила о своем решении возлюбленному, но пока не известно, сможет ли он уговорить участницу проекта остаться в периметре.