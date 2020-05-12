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Беременная Александра Черно утверждает, что поправилась всего на 2 кг

Недавно в интернете появилась информация, что беременная Александра Черно стала весить более 210 кг. Но сама участница «Дом-2» утверждает, что поправилась всего на 2 кг.
Беременная Александра Черно утверждает, что поправилась всего на 2 кг

Александра Черно часто общается со своими преданными поклонниками и отвечает на их вопросы. Беременная участница «Дом-2» уверяет фанатов, что говорит им только правду. Недавно телезрители реалити-шоу заметили, что возлюбленная Иосифа Оганесяна начала стремительно набирать вес. Александру Черно буквально засыпали вопросами о том, сколько кг она набрала за период беременности. Участница реалити-шоу сообщила, что она действительно поправилась, но вес незначительный, всего 2 кг.

Пользователи Сети не поверили Александре Черно и начали писать, что она ест много вредных и жирных продуктов и это очень сильно повлияло на ее вес. Также некоторые вспомнили, что даже врач на Сейшелах попросил девушку сесть на диету и больше двигаться. Но супруга Иосифа Оганесяна продолжает настаивать на своем и утверждать, что лишние кг ей прибавляет неправильный ракурс при съёмках.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:39

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