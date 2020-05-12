«Новая реальность»: Елизавета Туктамышева взволновала фанатов фото в нижнем белье
Елизавета Туктамышева сильно взволновала «армию» фанатов фото, на котором запечатлена в красивом нижнем белье. Соответствующий пост 23-летняя фигуристка разместила в Instagram.
Туктамышева находится на самоизоляции. Лишившись возможности выходить на лед, чемпионка мира решила устроить домашнюю фотосессию. Серия представленных снимков выполнена при помощи приложения FaceTime. На одном из кадров знаменитость предстала перед поклонниками в черном бюстгальтере и кожаной куртке. На заднем фоне виднеется спальня и сидящий на кровати пес.
Фолловерам понравились сексуальные, но в тоже время не пошлые фотографии. Многие пошутили, что попавшая в кадр собака удивлена поведением своей хозяйки.
Ранее фигуристка поделилась воспоминаниями о лучшем периоде в карьере.
Туктамышева находится на самоизоляции. Лишившись возможности выходить на лед, чемпионка мира решила устроить домашнюю фотосессию. Серия представленных снимков выполнена при помощи приложения FaceTime. На одном из кадров знаменитость предстала перед поклонниками в черном бюстгальтере и кожаной куртке. На заднем фоне виднеется спальня и сидящий на кровати пес.
«Новая реальность диктует нам новые правила. Показываю вам первую фотосессию в формате фейстайм», - написала Туктамышева.
Фолловерам понравились сексуальные, но в тоже время не пошлые фотографии. Многие пошутили, что попавшая в кадр собака удивлена поведением своей хозяйки.
Ранее фигуристка поделилась воспоминаниями о лучшем периоде в карьере.