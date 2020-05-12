Бюджетный планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite вышел в России





Samsung Galaxy Tab S6 Lite получил дисплей на 10,4 дюйма с разрешением 4К. За воспроизведение звука на устройстве отвечают стереодинамики, расположенные по бокам от кнопки «Домой». На задней панели планшета разместилась камера на 8 мегапикселей. Разрешение фронтального записывающего устройства составляет 5 мегапикселей. В качестве процессора для планшета был выбран Exynos 9611, устанавливаемый вместе с 4 гигабайтами оперативной памяти.За автономность Samsung Galaxy Tab S6 Lite отвечает аккумулятор на 7,04 тысячи миллиампер часов. За работу устройства отвечает операционная система Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. В продаже в РФ должны появиться три цветовые вариации планшета. Объем ПЗУ в устройстве будет составлять 64 и 128 гигабайт в зависимости от вариации.Стоимость базовой версии Galaxy Tab S6 Lite составит 28,9 тысячи рублей. За Galaxy Tab S6 Lite LTE с 128 гигабайтами постоянной памяти придется отдать порядка 35,9 тысячи рублей. Устройство уже доступно к предварительному заказу у официальных дилеров.