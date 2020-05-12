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Екатерина Климова до сих пор испытывает вину перед первым мужем Ильёй Хорошиловым

Отечественная актриса театра и кино Екатерина Климова в недавнем эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» призналась, что до сих пор испытывает вину перед первым мужем. С ювелиром Ильёй Хорошиловым артистка рассталась почти 16 лет назад ради нового возлюбленного Игоря Петренко.
Екатерина Климова до сих пор испытывает вину перед первым мужем Ильёй Хорошиловым

С Хорошиловым Екатерина Климова познакомилась ещё когда была школьницей. Впоследствии отношения переросли в брак, у супругов родилась дочь Елизавета, но в 2004 году пара рассталась, а в декабре того же года актриса вышла замуж за Игоря Петренко. С первым супругом ей удалось сохранить дружеские отношения, но вину за собой Климова чувствует даже через много лет после развода. Артистка не скрывает, что муж её искренне любил, и она, казалось, испытывает ответное чувство. Однако после встречи с Игорем Петренко Екатерина Климова поняла, что любовь не настолько сильна, потому и решилась на развод. Тем не менее, сейчас она чувствует вину, так как считает Хорошилова добрым и хорошим человеком, не заслужившим такого отношения.

Второй брак Екатерины Климовой просуществовал почти 10 лет, но несмотря на двух совместных детей – сыновей Матвея и Корнея – супруги развелись. В 2015 году артистка вышла замуж в третий раз за актёра Гелу Месхи, но и в этот раз семейная жизнь оказалась недолгой. В конце июня минувшего года пара получила официальный развод.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:16

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