Екатерина Климова до сих пор испытывает вину перед первым мужем Ильёй Хорошиловым





С Хорошиловым Екатерина Климова познакомилась ещё когда была школьницей. Впоследствии отношения переросли в брак, у супругов родилась дочь Елизавета, но в 2004 году пара рассталась, а в декабре того же года актриса вышла замуж за Игоря Петренко. С первым супругом ей удалось сохранить дружеские отношения, но вину за собой Климова чувствует даже через много лет после развода. Артистка не скрывает, что муж её искренне любил, и она, казалось, испытывает ответное чувство. Однако после встречи с Игорем Петренко Екатерина Климова поняла, что любовь не настолько сильна, потому и решилась на развод. Тем не менее, сейчас она чувствует вину, так как считает Хорошилова добрым и хорошим человеком, не заслужившим такого отношения.Второй брак Екатерины Климовой просуществовал почти 10 лет, но несмотря на двух совместных детей – сыновей Матвея и Корнея – супруги развелись. В 2015 году артистка вышла замуж в третий раз за актёра Гелу Месхи, но и в этот раз семейная жизнь оказалась недолгой. В конце июня минувшего года пара получила официальный развод.