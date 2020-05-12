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Кристина Черкасова: «Я родила сына без разрывов и надрезов»

Кристина Черкасова рассказала фанатам в Instagram, что родила сына без разрывов и надрезов. Экс-участница «Дом-2» сообщила, что у нее были слезы счастья и победы.

Кристина Черкасова поэтапно рассказывает подписчикам о родах. Сегодня она опубликовала фотографию, сделанную еще во время беременности. В комментарии супруга Андрея Черкасова написала, что роды у нее прошли хорошо, без разрывов и надрезов. Девушка тут же смогла присесть и ей дали в руки сына, чтобы она приложила его к своему телу. Кристина Черкасова отметила, что в этот момент испытала самое невероятное чувство: «В руках мой сынок, мой малыш, моя частичка».

Экс-участница «Дом-2» рассказала, что Андрей Черкасов стоял возле дверей, все слышал и понимал, как ей там не легко. Врачи предложили Кристине Черкасовой пригласить уже мужа, чтоб он перерезал пуповину, но она отказалась и сделала это сама. Андрей Черкасов зашел в палату, чтобы лично видеть процесс взвешивания сына, и потом все время держал младенца на руках, и этот момент пара запомнит на всю жизнь.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:39

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