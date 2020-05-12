Кристина Черкасова: «Я родила сына без разрывов и надрезов»

Кристина Черкасова поэтапно рассказывает подписчикам о родах. Сегодня она опубликовала фотографию, сделанную еще во время беременности. В комментарии супруга Андрея Черкасова написала, что роды у нее прошли хорошо, без разрывов и надрезов. Девушка тут же смогла присесть и ей дали в руки сына, чтобы она приложила его к своему телу. Кристина Черкасова отметила, что в этот момент испытала самое невероятное чувство: «В руках мой сынок, мой малыш, моя частичка».Экс-участница «Дом-2» рассказала, что Андрей Черкасов стоял возле дверей, все слышал и понимал, как ей там не легко. Врачи предложили Кристине Черкасовой пригласить уже мужа, чтоб он перерезал пуповину, но она отказалась и сделала это сама. Андрей Черкасов зашел в палату, чтобы лично видеть процесс взвешивания сына, и потом все время держал младенца на руках, и этот момент пара запомнит на всю жизнь.