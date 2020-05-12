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"Мне не стыдно": Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»

Дмитрий Певцов вступился за фильм «На Париж» Сергея Саркисова, в котором исполнил главную роль. По словам актера, критика, поступившая в адрес ленты, не обоснована, из-за чего ему не стыдно за проделанную работу.
"Мне не стыдно": Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»

Ранее фильм «На Париж» был раскритикован Евгением Баженовым, выпускающим обзоры на YouTube под псевдонимом Badcomedian. Блогер заявил, что режиссер и сценаристы исказили исторические факты и оскорбили героев войны, погибших на фронте. По словам Певцова, у него нет чувства стыда за картину, так как она изначально подавалась в качестве «легкого фильма о тяжелых временах».

Актер подчеркнул, что после выхода обзора от Badcomedian на него посыпалась критика и даже угрозы. По словам Певцова, он не осуждает людей, которые оценивают его ленты в положительном и отрицательном ключах, но считает, что подобные высказывания должны подкрепляться фактами.
«Всем, кто пожелал мне мучения в аду и даже смерти, хочу сказать спасибо. Мне не стыдно за фильм, так как он является историей о любви. Речь идет не только о чувствах к женщине, но и к Родине. К художественным недостаткам картины можно придираться бесконечно, но нужно уважать историю и работу, проделанную людьми», - рассказал Певцов.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:00

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