"Мне не стыдно": Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»

«Всем, кто пожелал мне мучения в аду и даже смерти, хочу сказать спасибо. Мне не стыдно за фильм, так как он является историей о любви. Речь идет не только о чувствах к женщине, но и к Родине. К художественным недостаткам картины можно придираться бесконечно, но нужно уважать историю и работу, проделанную людьми», - рассказал Певцов.





Ранее фильм «На Париж» был раскритикован Евгением Баженовым, выпускающим обзоры на YouTube под псевдонимом Badcomedian. Блогер заявил, что режиссер и сценаристы исказили исторические факты и оскорбили героев войны, погибших на фронте. По словам Певцова, у него нет чувства стыда за картину, так как она изначально подавалась в качестве «легкого фильма о тяжелых временах».Актер подчеркнул, что после выхода обзора от Badcomedian на него посыпалась критика и даже угрозы. По словам Певцова, он не осуждает людей, которые оценивают его ленты в положительном и отрицательном ключах, но считает, что подобные высказывания должны подкрепляться фактами.