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Специалисты составили рейтинг лучших и дешевых «гибридов» 2020 года

Растущая популярность полноценных электрокаров вынуждает производителей снижать цены на довольно мощные «гибриды». Специалисты составили рейтинг лучших и дешевых моделей 2020 года.

Пальма первенства в плане доступности и характеристик досталась Honda Insight 2020 года, который считается наиболее дешевым «гибридом» на рынке. Всего за 23,8 тысяч долларов клиент получит в свое распоряжение автомобиль, оснащенный 1,5-литровым мотором со сдвоенными электродвигателями и отдачей в 151 л. с. На втором месте оказался Hyundai Ioniq за 24 тысячи долларов, который может похвастаться 1,5 кВтч аккумуляторной батареей и мощностью в 139 л. с. Третьим в рейтинге эксперты называют Toyota Corolla Hybrid, продающийся за 24,1 тысячи долларов, чьи показатели расхода топлива идентичны экономному Prius.

Дальше по списку шел Toyota Prius AWD-e, который считается одним из первых автомобилей компании, использующих экологичный подход. Его обладателем можно стать за 25,2 тысячи долларов. Пятерку лидеров замыкает Honda Accord Hybrid, средняя цена которого составляет не более 26,5 тысяч долларов. Особенностью этой модели специалисты считают трансмиссию, подключенную к коробке передач CVT с передним приводом. Отдельного упоминания также заслужили Hyundai loniq Plug-In, Toyota Prius Prime, Honda CR-V, Ford Fusion Hybrid и Toyota RAV4 Hybrid.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:52

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