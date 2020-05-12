АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Недостаток и переизбыток сна могут увеличивать частоту приступов…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

В России подорожали автомобили MINI

В России подорожал практически весь представленный на рынке модельный ряд британского бренда MINI. Наценка колеблется от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.
В России подорожали автомобили MINI

Стандартный MINI Clubman после пересмотра ценовой политики компании, пытающейся справиться с последствиями коронавируса, можно приобрести минимум за 2,07 млн рублей, что дороже докризисного уровня на 40 тыс. рублей. Стоимость популярного у водителей Cooper S All 4 сохранилось на уровне 2,47 млн рублей.

Любителям версии Countryman придется выложить за автомобиль 1,925-2,49 млн рублей. Раньше машина стоила на 40 тыс. меньше. Версия One оценена производителем в 1,56 млн рублей (+50 тыс. рублей), Door Cooper – в 1,6 млн рублей. Наценка в 100 тыс. рублей сделана на Jonh Cooper Works – 2,2 млн рублей.

Ранее японский машиностроительный завод Mitsubishi объявил об увеличении стоимости четырех моделей бренда.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Черкасова: «Я родила сына без разрывов и…
Toyota представила юбилейный Toyota Prius 2020…
"Очень ценный человек": Людмила Артемьева расхвалила Николая…
Авиаэксперт реконструировал на видео крушение Ан-148…
Анфиса Чехова о сделанных в самоизоляции выводах: «Есть надежда, что люди научатся слышать и понимать друг…
Отечественный «КамАЗ» вернулся к…
«Каждая надпись имеет значение»: Екатерина Климова объяснила свое решение набить тату на руках и…
Ученые рассказали, что произойдет с человеком при ампутации половины…
«Карантин творит чудеса с женщинами»: Юлия Ковальчук в период самоизоляции занялась…
Назван автомобиль-рекордсмен по расходу…
Гарик Харламов похвалил чувство юмора Ларисы…
В России подорожали автомобили…
Максим Виторган пришел в восторг от поющей грузинскую колыбельную Нино…
Депутат бундестага Вальдемар Гердт призвал отменить санкции в отношении…
"До луны и обратно": Анна Седокова призналась в любви Янису…
Корабли Черноморского флота провели учения по ПВО в Средиземном…
У брата звезды Comedy Woman Натальи Андреевны родилась…
Банки России изменили правила выдачи…
Елена Летучая о проведённом в самоизоляции времени: «Чувствую себя женщиной у…
Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать в ближайшую…
«Позор настоящих боёв»: Конор Макгрегор высмеял Хабиба…
Александр Васильев: "Я окончательно…
Россия поднялась на второе место по числу больных коронавирусом в…
"Миссис Бойл": Елена Степаненко показала свою дебютную роль в фильме, снятом 30 лет…
В Сеть "утекли" характеристики iPhone…
"Желаю разнообразных полезных увлечений": Григорий Лепс поздравил дочь Николь с…
Компания Facebook через 2 года после запуска закрыла приложение Instagram…
У бывшей супруги Евгения Петросяна диагностировали тяжелую форму…
Просмотреть все новости