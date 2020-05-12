В России подорожали автомобили MINI
В России подорожал практически весь представленный на рынке модельный ряд британского бренда MINI. Наценка колеблется от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.
Стандартный MINI Clubman после пересмотра ценовой политики компании, пытающейся справиться с последствиями коронавируса, можно приобрести минимум за 2,07 млн рублей, что дороже докризисного уровня на 40 тыс. рублей. Стоимость популярного у водителей Cooper S All 4 сохранилось на уровне 2,47 млн рублей.
Любителям версии Countryman придется выложить за автомобиль 1,925-2,49 млн рублей. Раньше машина стоила на 40 тыс. меньше. Версия One оценена производителем в 1,56 млн рублей (+50 тыс. рублей), Door Cooper – в 1,6 млн рублей. Наценка в 100 тыс. рублей сделана на Jonh Cooper Works – 2,2 млн рублей.
Ранее японский машиностроительный завод Mitsubishi объявил об увеличении стоимости четырех моделей бренда.
Стандартный MINI Clubman после пересмотра ценовой политики компании, пытающейся справиться с последствиями коронавируса, можно приобрести минимум за 2,07 млн рублей, что дороже докризисного уровня на 40 тыс. рублей. Стоимость популярного у водителей Cooper S All 4 сохранилось на уровне 2,47 млн рублей.
Любителям версии Countryman придется выложить за автомобиль 1,925-2,49 млн рублей. Раньше машина стоила на 40 тыс. меньше. Версия One оценена производителем в 1,56 млн рублей (+50 тыс. рублей), Door Cooper – в 1,6 млн рублей. Наценка в 100 тыс. рублей сделана на Jonh Cooper Works – 2,2 млн рублей.
Ранее японский машиностроительный завод Mitsubishi объявил об увеличении стоимости четырех моделей бренда.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:17