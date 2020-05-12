Ученые применили искусственный интеллект для диагностики коронавируса

«Примерно 3,3 миллиона человек загрузили приложение. Спустя неделю около 700 тысяч пользователей отсеялись. Все остальные начали следить за своим состоянием. У 18 тысяч юзеров были выявлены признаки коронавируса. Все пользователи, которые сдали тест на COVID-19, проинформировали службу поддержки о его результатах. Оказалось, что у примерно 50 процентов он подтвердился», - рассказали разработчики приложения.





Основой для приложения стало сравнение симптомов и показателей состояния пациента. Благодаря использованию нейросети база данных постоянно пополняется, что делает результаты более достоверными. Специалисты, создавшие COVID Symptom Study, назвали главной особенностью приложения машинное обучение.Основными симптомами, по которым утилита определяла возможность заражения коронавирусом, являются потеря вкуса, головные боли, постоянный насморк без озноба и повышение температуры. Специалисты отмечают, что в будущем собираются повысить точность диагностики минимум до 70 процентов за счет дополнения базы данных симптомов и вариаций их компоновки.