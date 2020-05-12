Рустам Солнцев: «Карантин показал, что понтующиеся деньгами на самом деле слабые люди»





Рустам Солнцев не скрывает, что нарушает некоторые правила самоизоляции, к примеру, не соблюдая 100-метровую зону во время выгула собаки. Шоумен считает данное решение «бредом», причём угрожающим как его здоровью, так и четверолапого питомца. Также Солнцев высказался о возможных сценариях после отмены карантинных мер. В первом случае он не исключает в дальнейшем длительного страха людей перед массовыми мероприятиями из боязни заразиться от окружающих. Возможен также и абсолютно противоположный сценарий, когда уставшие от самоизоляции граждане будут посещать любой концерт и получать удовольствие от свободы передвижения, но в любом случае маски многие ещё долго не будут снимать, считает шоумен.За время пандемии коронавируса Рустам Солнцев понял, что «понтующие деньгами» в реальности являются слабыми людьми. В качестве примера он привёл «говорящую неадекватные вещи» Викторию Боню, настаивающую на материальной помощи людям Ксению Собчак и «нарядившуюся в солдатку» Ольгу Бузову.