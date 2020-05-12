"До луны и обратно": Анна Седокова призналась в любви Янису Тимма
Анна Седокова на странице своего Instagram призналась в любви Янису Тимма. Исполнительница написала, что любит баскетболиста до луны и обратно.
Анна Седокова активно пользуется социальными сетями и рассказывает подписчикам все, что происходит в ее жизни. Сегодня знаменитая певица опубликовала фотографию, на которой она целует своего возлюбленного Яниса Тимма. Рядом с парой сидит их пес по кличке Мамба. В комментарии исполнительница трогательно призналась баскетболисту в любви. Анна Седокова написала: "Люблю тебя. До луны и обратно".
Преданные поклонники очень рады, что исполнительница наконец-то нашла свое женское счастье. Многие написали, что Янис Тимма действительно хорошо относится к Анне Седоковой и сильно ее любит. Также пользователи Сети назвали фотографию очень милой и искренней. Многие пожелали звездной паре счастья и скорейшей свадьбы. За несколько минут публикация Анны Седоковой набрала более 28 000 лайков.
Анна Седокова активно пользуется социальными сетями и рассказывает подписчикам все, что происходит в ее жизни. Сегодня знаменитая певица опубликовала фотографию, на которой она целует своего возлюбленного Яниса Тимма. Рядом с парой сидит их пес по кличке Мамба. В комментарии исполнительница трогательно призналась баскетболисту в любви. Анна Седокова написала: "Люблю тебя. До луны и обратно".
Преданные поклонники очень рады, что исполнительница наконец-то нашла свое женское счастье. Многие написали, что Янис Тимма действительно хорошо относится к Анне Седоковой и сильно ее любит. Также пользователи Сети назвали фотографию очень милой и искренней. Многие пожелали звездной паре счастья и скорейшей свадьбы. За несколько минут публикация Анны Седоковой набрала более 28 000 лайков.