"До луны и обратно": Анна Седокова призналась в любви Янису Тимма

Анна Седокова активно пользуется социальными сетями и рассказывает подписчикам все, что происходит в ее жизни. Сегодня знаменитая певица опубликовала фотографию, на которой она целует своего возлюбленного Яниса Тимма. Рядом с парой сидит их пес по кличке Мамба. В комментарии исполнительница трогательно призналась баскетболисту в любви. Анна Седокова написала: "Люблю тебя. До луны и обратно".Преданные поклонники очень рады, что исполнительница наконец-то нашла свое женское счастье. Многие написали, что Янис Тимма действительно хорошо относится к Анне Седоковой и сильно ее любит. Также пользователи Сети назвали фотографию очень милой и искренней. Многие пожелали звездной паре счастья и скорейшей свадьбы. За несколько минут публикация Анны Седоковой набрала более 28 000 лайков.