Гарик Харламов похвалил чувство юмора Ларисы Гузеевой

Конфликт Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова окончательно сошел на нет: телезвезда даже посвятила сюжет собственного шоу своему оппоненту, а комик любезно поблагодарил ее. Известно, что до недавнего времени юморист публиковал различные шуточные видеоролики с ведущей «Давай поженимся!», но знаменитости удалось «отплатить комику его же монетой». На вопрос поклонника «Как вы относитесь к Гарику из Comedy Club?», Гузеева ответила необычным образом: «У нас обоих лишний вес».Комментарий впоследствии привлек внимание и самого Харламова, который пришел в восторг от юмора коллеги. «Браво, Лариса! И «камеди клад» тоже норм», - написал артист. Стоит отметить, что хотя телесваха не вступала в открытое противостояние с комиком, она с радостью приняла подарок от поклонника, который высмеял Харламова. Речь идет о миниатюрной скульптуре, на которой были изображены сама Гузеева, Роза Сябитова и шоумен в виде собаки.