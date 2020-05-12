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Гарик Харламов похвалил чувство юмора Ларисы Гузеевой

На протяжении многих лет Гарик Харламов высмеивает Ларису Гузееву и гостей её программы «Давай поженимся!». Теперь же телеведущая заслужила похвалы от резидента Comedy Club за отличное чувство юмора.
Гарик Харламов похвалил чувство юмора Ларисы Гузеевой

Конфликт Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова окончательно сошел на нет: телезвезда даже посвятила сюжет собственного шоу своему оппоненту, а комик любезно поблагодарил ее. Известно, что до недавнего времени юморист публиковал различные шуточные видеоролики с ведущей «Давай поженимся!», но знаменитости удалось «отплатить комику его же монетой». На вопрос поклонника «Как вы относитесь к Гарику из Comedy Club?», Гузеева ответила необычным образом: «У нас обоих лишний вес».

Комментарий впоследствии привлек внимание и самого Харламова, который пришел в восторг от юмора коллеги. «Браво, Лариса! И «камеди клад» тоже норм», - написал артист. Стоит отметить, что хотя телесваха не вступала в открытое противостояние с комиком, она с радостью приняла подарок от поклонника, который высмеял Харламова. Речь идет о миниатюрной скульптуре, на которой были изображены сама Гузеева, Роза Сябитова и шоумен в виде собаки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:24

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