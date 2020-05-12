Toyota представила юбилейный Toyota Prius 2020 Edition





Автомобиль будет выпущен в количестве 2020 экземпляров. Toyota Prius 2020 Edition получил ряд визуальных отличий от предшественника, включая черные литые колесные диски, фирменный декор и эксклюзивную цветовую вариацию. На крыльях и крышке багажника транспортного средства появились глянцевые логотипы. Боковые зеркала во всех вариациях выполнены в контрастном в отношении кузова цвете.Модель в базовой версии получила систему безопасности Toyota Safety Sense 2.0. Также модель располагает адаптивным круиз-контролем, ассистентом для выявления пешеходов, системой распознавания знаков на дорогах и автоматическим переключением режима освещения окружающего пространства. Изменился и салон транспортного средства, который стал более просторным и функциональным.На рынке США Toyota Prius 2020 Edition должна появиться в начале лета. Стоимость базовой версии автомобиля будет составлять 28,7 тысячи долларов. Информация о возможности заказа транспортного средства через официальных дилеров в России пока отсутствует.