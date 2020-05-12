АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Недостаток и переизбыток сна могут увеличивать частоту приступов…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Toyota представила юбилейный Toyota Prius 2020 Edition

Компания Toyota официально презентовала юбилейную версию гибридного автомобиля Toyota Prius 2020 Edition. Выход транспортного средства в новой вариации приурочен к 20-летию его выхода на американский рынок.

Автомобиль будет выпущен в количестве 2020 экземпляров. Toyota Prius 2020 Edition получил ряд визуальных отличий от предшественника, включая черные литые колесные диски, фирменный декор и эксклюзивную цветовую вариацию. На крыльях и крышке багажника транспортного средства появились глянцевые логотипы. Боковые зеркала во всех вариациях выполнены в контрастном в отношении кузова цвете.

Модель в базовой версии получила систему безопасности Toyota Safety Sense 2.0. Также модель располагает адаптивным круиз-контролем, ассистентом для выявления пешеходов, системой распознавания знаков на дорогах и автоматическим переключением режима освещения окружающего пространства. Изменился и салон транспортного средства, который стал более просторным и функциональным.

На рынке США Toyota Prius 2020 Edition должна появиться в начале лета. Стоимость базовой версии автомобиля будет составлять 28,7 тысячи долларов. Информация о возможности заказа транспортного средства через официальных дилеров в России пока отсутствует.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Черкасова: «Я родила сына без разрывов и…
Toyota представила юбилейный Toyota Prius 2020…
"Очень ценный человек": Людмила Артемьева расхвалила Николая…
Авиаэксперт реконструировал на видео крушение Ан-148…
Анфиса Чехова о сделанных в самоизоляции выводах: «Есть надежда, что люди научатся слышать и понимать друг…
Отечественный «КамАЗ» вернулся к…
«Каждая надпись имеет значение»: Екатерина Климова объяснила свое решение набить тату на руках и…
Ученые рассказали, что произойдет с человеком при ампутации половины…
«Карантин творит чудеса с женщинами»: Юлия Ковальчук в период самоизоляции занялась…
Назван автомобиль-рекордсмен по расходу…
Гарик Харламов похвалил чувство юмора Ларисы…
В России подорожали автомобили…
Максим Виторган пришел в восторг от поющей грузинскую колыбельную Нино…
Депутат бундестага Вальдемар Гердт призвал отменить санкции в отношении…
"До луны и обратно": Анна Седокова призналась в любви Янису…
Корабли Черноморского флота провели учения по ПВО в Средиземном…
У брата звезды Comedy Woman Натальи Андреевны родилась…
Банки России изменили правила выдачи…
Елена Летучая о проведённом в самоизоляции времени: «Чувствую себя женщиной у…
Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать в ближайшую…
«Позор настоящих боёв»: Конор Макгрегор высмеял Хабиба…
Александр Васильев: "Я окончательно…
Россия поднялась на второе место по числу больных коронавирусом в…
"Миссис Бойл": Елена Степаненко показала свою дебютную роль в фильме, снятом 30 лет…
В Сеть "утекли" характеристики iPhone…
"Желаю разнообразных полезных увлечений": Григорий Лепс поздравил дочь Николь с…
Компания Facebook через 2 года после запуска закрыла приложение Instagram…
У бывшей супруги Евгения Петросяна диагностировали тяжелую форму…
Просмотреть все новости