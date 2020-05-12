Максим Виторган пришел в восторг от поющей грузинскую колыбельную Нино Нинидзе

«Мелодичная песня вам на ночь, ну и инъекция красоты. А у меня такое каждый день. Завидую себе!» - написал экс-супруг Ксении Собчак.

Виторган и Нинидзе проводят режим самоизоляции за городом. Возлюбленные не скучают, стараясь даже в отсутствии работы не забывать о творчестве. К примеру, Нинидзе решила позаниматься вокалом и исполнила колыбельную «Иавнана».Мелодичный голос Нинидзе понравился фанатам. Под видео успели отметиться Любовь Толкалина, Аглая Тарасова, Алика Смехова. Некоторые фолловервы написали, что не могут разгадать вкус Виторгана, который всегда выбирает очень разных внешне и по характеру женщин.Ранее Собчак откровенно высказалась о новом романе бывшего мужа. Ведущая считает, что развод хорошо повлиял на актера.