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Максим Виторган пришел в восторг от поющей грузинскую колыбельную Нино Нинидзе

Максим Виторган пришел в восторг от своей возлюбленной Нино Нинидзе, исполняющей грузинскую колыбельную. Соответствующий пост актер опубликовал в микроблоге Instagram.
Максим Виторган пришел в восторг от поющей грузинскую колыбельную Нино Нинидзе

Виторган и Нинидзе проводят режим самоизоляции за городом. Возлюбленные не скучают, стараясь даже в отсутствии работы не забывать о творчестве. К примеру, Нинидзе решила позаниматься вокалом и исполнила колыбельную «Иавнана».
«Мелодичная песня вам на ночь, ну и инъекция красоты. А у меня такое каждый день. Завидую себе!» - написал экс-супруг Ксении Собчак.

Мелодичный голос Нинидзе понравился фанатам. Под видео успели отметиться Любовь Толкалина, Аглая Тарасова, Алика Смехова. Некоторые фолловервы написали, что не могут разгадать вкус Виторгана, который всегда выбирает очень разных внешне и по характеру женщин.

Ранее Собчак откровенно высказалась о новом романе бывшего мужа. Ведущая считает, что развод хорошо повлиял на актера.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:13

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