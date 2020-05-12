Назван автомобиль-рекордсмен по расходу топлива





В перечень самых не экономных транспортных средств также попал Ferrari 599 GTB Fiorano. Автомобиль расходует примерно 32 литра топлива на 100 километров пути в условиях города. При езде по трассе для преодоления аналогичного расстояния требуется примерно 28 литров бензина. Автомобиль способен развивать скорость в 100 километров в час всего за 3,4 секунды.Mercedes-Benz G65 AMG расходует порядка 35 литров на 100 километров пути. Сам производитель заявляет, что причиной такого объема потребления бензина является вес транспортного средства почти в 3,5 тонны. По трассе модель расходует порядка 28 литров на 100 километров.Автомобиль Mercedes-Benz G65 AMG немного опережает Lamborghini Murcielago, которая потребляет около 35,4 литра по городу. Лидер рейтинга в лице Bugatti Veyron на 100 километров пути расходует 37,2 литра. На трассе данный показатель снижается до 14,4 литра. Производитель отмечает, что автомобиль разрабатывался специально для езды на больших оборотах, из-за чего медленное передвижение по городу увеличивает потребление топлива в два раза.