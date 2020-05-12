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Назван автомобиль-рекордсмен по расходу топлива

Эксперты назвали автомобиль, являющийся рекордсменом по расходу топлива. Им оказался спорткар Bugatti Veyron, показатели которого по городу и на трассе отличаются почти в два раза.
Назван автомобиль-рекордсмен по расходу топлива

В перечень самых не экономных транспортных средств также попал Ferrari 599 GTB Fiorano. Автомобиль расходует примерно 32 литра топлива на 100 километров пути в условиях города. При езде по трассе для преодоления аналогичного расстояния требуется примерно 28 литров бензина. Автомобиль способен развивать скорость в 100 километров в час всего за 3,4 секунды.

Mercedes-Benz G65 AMG расходует порядка 35 литров на 100 километров пути. Сам производитель заявляет, что причиной такого объема потребления бензина является вес транспортного средства почти в 3,5 тонны. По трассе модель расходует порядка 28 литров на 100 километров.

Автомобиль Mercedes-Benz G65 AMG немного опережает Lamborghini Murcielago, которая потребляет около 35,4 литра по городу. Лидер рейтинга в лице Bugatti Veyron на 100 километров пути расходует 37,2 литра. На трассе данный показатель снижается до 14,4 литра. Производитель отмечает, что автомобиль разрабатывался специально для езды на больших оборотах, из-за чего медленное передвижение по городу увеличивает потребление топлива в два раза.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:30

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