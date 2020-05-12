"Очень ценный человек": Людмила Артемьева расхвалила Николая Добрынина

«Он очень ценный человек и актер. Когда я работаю с определенным партнером, то в первую очередь обращаю внимание на его человеческие качества. Добрынин сразу же расположил к себе и показал, что может стать настоящей опорой для коллег. Он может поддерживать по-человечески и дать важный совет в нужную минуту», - рассказала Артемьева.

Добрынин в сериале исполнил роль Дмитрия Буханкина, которого чаще называют Митяем. Он является кумом Ивана Будько, которого сыграл Федор Добронравов. По словам Артемьевой, особенностью актерского таланта Добрынина является возможность перевоплощаться в добродушных персонажей или бандитов.Актриса пересекалась с Добрыниным не только в «Сватах». Сейчас они вместе играют в спектакле «Близкие люди». По словам Артемьевой, на гастролях ей также очень комфортно с коллегой. Особого внимания стоят его актерские таланты. Артистка подчеркнула, что даже при плохом самочувствии Добрынин всегда отыгрывает постановку одинаково, забывая о простуде или других проблемах.