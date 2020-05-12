АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Недостаток и переизбыток сна могут увеличивать частоту приступов…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

"Очень ценный человек": Людмила Артемьева расхвалила Николая Добрынина

Людмила Артемьева похвалила актера Николая Добрынина, который исполнил роль Митяя в сериале «Сваты». По словам артистки, ее коллега является очень ценным человеком.

Добрынин в сериале исполнил роль Дмитрия Буханкина, которого чаще называют Митяем. Он является кумом Ивана Будько, которого сыграл Федор Добронравов. По словам Артемьевой, особенностью актерского таланта Добрынина является возможность перевоплощаться в добродушных персонажей или бандитов.
«Он очень ценный человек и актер. Когда я работаю с определенным партнером, то в первую очередь обращаю внимание на его человеческие качества. Добрынин сразу же расположил к себе и показал, что может стать настоящей опорой для коллег. Он может поддерживать по-человечески и дать важный совет в нужную минуту», - рассказала Артемьева.

Актриса пересекалась с Добрыниным не только в «Сватах». Сейчас они вместе играют в спектакле «Близкие люди». По словам Артемьевой, на гастролях ей также очень комфортно с коллегой. Особого внимания стоят его актерские таланты. Артистка подчеркнула, что даже при плохом самочувствии Добрынин всегда отыгрывает постановку одинаково, забывая о простуде или других проблемах.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Черкасова: «Я родила сына без разрывов и…
Toyota представила юбилейный Toyota Prius 2020…
"Очень ценный человек": Людмила Артемьева расхвалила Николая…
Авиаэксперт реконструировал на видео крушение Ан-148…
Анфиса Чехова о сделанных в самоизоляции выводах: «Есть надежда, что люди научатся слышать и понимать друг…
Отечественный «КамАЗ» вернулся к…
«Каждая надпись имеет значение»: Екатерина Климова объяснила свое решение набить тату на руках и…
Ученые рассказали, что произойдет с человеком при ампутации половины…
«Карантин творит чудеса с женщинами»: Юлия Ковальчук в период самоизоляции занялась…
Назван автомобиль-рекордсмен по расходу…
Гарик Харламов похвалил чувство юмора Ларисы…
В России подорожали автомобили…
Максим Виторган пришел в восторг от поющей грузинскую колыбельную Нино…
Депутат бундестага Вальдемар Гердт призвал отменить санкции в отношении…
"До луны и обратно": Анна Седокова призналась в любви Янису…
Корабли Черноморского флота провели учения по ПВО в Средиземном…
У брата звезды Comedy Woman Натальи Андреевны родилась…
Банки России изменили правила выдачи…
Елена Летучая о проведённом в самоизоляции времени: «Чувствую себя женщиной у…
Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать в ближайшую…
«Позор настоящих боёв»: Конор Макгрегор высмеял Хабиба…
Александр Васильев: "Я окончательно…
Россия поднялась на второе место по числу больных коронавирусом в…
"Миссис Бойл": Елена Степаненко показала свою дебютную роль в фильме, снятом 30 лет…
В Сеть "утекли" характеристики iPhone…
"Желаю разнообразных полезных увлечений": Григорий Лепс поздравил дочь Николь с…
Компания Facebook через 2 года после запуска закрыла приложение Instagram…
У бывшей супруги Евгения Петросяна диагностировали тяжелую форму…
Просмотреть все новости