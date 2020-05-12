Депутат бундестага Вальдемар Гердт призвал отменить санкции в отношении России





Член бундестага ФРГ Вальдемар Гердт выступил с необычным заявлением. По мнению политического деятеля, пандемия COVID-19 существенно отразилась на системе международных отношений. Немецкий политик считает, что после снятия карантинных мер Германия должна рассмотреть возможность отмены санкций в отношении Крыма и России. По словам Гердта, главной прерогативой Европы должно стать создание «пространства безопасности», в котором нет места «идеологическим мерам воздействия».Стоит отметить, что Вальдемар Гердт является членом ультра-правой и популистской партии «Альтернатива для Германии». Большинство местных СМИ критикуют деятельность организации за расистские, исламофобные и антисемитские позиции, а также действия, направленные на разрыв взаимоотношений с Евросоюзом. Кроме того, руководитель партии Александер Гауланд наравне с Герхардом Шрёдером считается многими либеральными журналистами близким другом Владимира Путина.