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Депутат бундестага Вальдемар Гердт призвал отменить санкции в отношении России

Россия должна стать страной, с которой нужно восстановить экономические связи, сообщил депутат бундестага Вальдемар Гердт. Немецкий политик также призвал власти Германии отменить санкции в отношении РФ.

Член бундестага ФРГ Вальдемар Гердт выступил с необычным заявлением. По мнению политического деятеля, пандемия COVID-19 существенно отразилась на системе международных отношений. Немецкий политик считает, что после снятия карантинных мер Германия должна рассмотреть возможность отмены санкций в отношении Крыма и России. По словам Гердта, главной прерогативой Европы должно стать создание «пространства безопасности», в котором нет места «идеологическим мерам воздействия».

Стоит отметить, что Вальдемар Гердт является членом ультра-правой и популистской партии «Альтернатива для Германии». Большинство местных СМИ критикуют деятельность организации за расистские, исламофобные и антисемитские позиции, а также действия, направленные на разрыв взаимоотношений с Евросоюзом. Кроме того, руководитель партии Александер Гауланд наравне с Герхардом Шрёдером считается многими либеральными журналистами близким другом Владимира Путина.

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Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:10

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