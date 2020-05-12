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Елена Летучая о проведённом в самоизоляции времени: «Чувствую себя женщиной у очага»

Отечественный журналист и телеведущая Елена Летучая в одном из недавнем интервью рассказала о времени, проведённом в самоизоляции. Как отметила экс-ведущая программы «Ревизорро», сейчас она ощущает себя «женщиной у очага», а свою жизнь «правильной и гармоничной».
Елена Летучая о проведённом в самоизоляции времени: «Чувствую себя женщиной у очага»

Елена Летучая с семьёй начала соблюдать самоизоляцию и принимать повышенные меры безопасности задолго до введения карантинных мер в России. Телеведущая с близкими живёт в загородном доме, практически ни с кем не контактирует и выезжает в город лишь по рабочей необходимости. Говоря о том, что пришлось переосмыслить за время соблюдения социального дистанцирования, Летучая отметила, что изменений практически нет, так как семья для неё всегда была на первом плане, а об экологии она переживает уже давно. При этом рекомендованные карантинные меры ведущая называет «настоящим подарком», потому что появилось больше времени для родных, работы в саду, чтения и прочих увлечений. Сейчас Летучая чувствует свободу, как в детские годы, когда временем можно распоряжаться по собственному усмотрению, но при этом ощущает себя «женщиной у очага».

Телеведущая старается искать в жизни позитив, с юмором отметив, что от негатива на лице появляются морщины. Больше всего переживаний ей приносит факт вынужденной разлуки с родителями и осознание беспомощности человечества в глобальном плане, что особо заметно на фоне пандемии COVID-19.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:50

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