Елена Летучая о проведённом в самоизоляции времени: «Чувствую себя женщиной у очага»





Елена Летучая с семьёй начала соблюдать самоизоляцию и принимать повышенные меры безопасности задолго до введения карантинных мер в России. Телеведущая с близкими живёт в загородном доме, практически ни с кем не контактирует и выезжает в город лишь по рабочей необходимости. Говоря о том, что пришлось переосмыслить за время соблюдения социального дистанцирования, Летучая отметила, что изменений практически нет, так как семья для неё всегда была на первом плане, а об экологии она переживает уже давно. При этом рекомендованные карантинные меры ведущая называет «настоящим подарком», потому что появилось больше времени для родных, работы в саду, чтения и прочих увлечений. Сейчас Летучая чувствует свободу, как в детские годы, когда временем можно распоряжаться по собственному усмотрению, но при этом ощущает себя «женщиной у очага».Телеведущая старается искать в жизни позитив, с юмором отметив, что от негатива на лице появляются морщины. Больше всего переживаний ей приносит факт вынужденной разлуки с родителями и осознание беспомощности человечества в глобальном плане, что особо заметно на фоне пандемии COVID-19.