Александр Васильев: "Я окончательно выздоровел"
Александр Васильев в своем Instagram написал, что окончательно выздоровел. Историк моды сообщил, что выписавшись из больницы, соблюдал строгий карантин.
Александр Васильев рассказал своим поклонникам, что после двухнедельной самоизоляции выходит на улицу погулять со своей собакой по кличке Котик и за покупками в ближайшие к дому магазины. Знаменитость отметил, что делает это только в перчатках и маске, как и положено. Историк моды уверен, что людям надо приспосабливаться сосуществовать какое-то время рядом с коронавирусом и находить новые формы для общения. Также Александр Васильев написал: "Изменился и наш внешний облик. Мы все носим маски и перчатки. Это жизненно необходимо".
Знаменитость рад тому, что люди стали намного добрее по отношению друг к другу за время пандемии. Александру Васильеву не раз звонили во время карантина ученицы его выездной школы, а также привозили продукты и оставляли их под дверью. В конце публикации историк моды поблагодарил всех, кто проявлял заботу о нем.
Александр Васильев рассказал своим поклонникам, что после двухнедельной самоизоляции выходит на улицу погулять со своей собакой по кличке Котик и за покупками в ближайшие к дому магазины. Знаменитость отметил, что делает это только в перчатках и маске, как и положено. Историк моды уверен, что людям надо приспосабливаться сосуществовать какое-то время рядом с коронавирусом и находить новые формы для общения. Также Александр Васильев написал: "Изменился и наш внешний облик. Мы все носим маски и перчатки. Это жизненно необходимо".
Знаменитость рад тому, что люди стали намного добрее по отношению друг к другу за время пандемии. Александру Васильеву не раз звонили во время карантина ученицы его выездной школы, а также привозили продукты и оставляли их под дверью. В конце публикации историк моды поблагодарил всех, кто проявлял заботу о нем.