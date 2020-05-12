Александр Васильев: "Я окончательно выздоровел"

Александр Васильев рассказал своим поклонникам, что после двухнедельной самоизоляции выходит на улицу погулять со своей собакой по кличке Котик и за покупками в ближайшие к дому магазины. Знаменитость отметил, что делает это только в перчатках и маске, как и положено. Историк моды уверен, что людям надо приспосабливаться сосуществовать какое-то время рядом с коронавирусом и находить новые формы для общения. Также Александр Васильев написал: "Изменился и наш внешний облик. Мы все носим маски и перчатки. Это жизненно необходимо".Знаменитость рад тому, что люди стали намного добрее по отношению друг к другу за время пандемии. Александру Васильеву не раз звонили во время карантина ученицы его выездной школы, а также привозили продукты и оставляли их под дверью. В конце публикации историк моды поблагодарил всех, кто проявлял заботу о нем.