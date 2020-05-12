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Авиаэксперт реконструировал на видео крушение Ан-148 «Москва-Орск»

Авиаэксперт Игорь Зырянов представил фильм, в котором реконструировал крушение самолета «Москва – Орск», которое произошло 11 февраля 2018 года. Основой для своего исследования специалист взял отчет МАК.
Авиаэксперт реконструировал на видео крушение Ан-148 «Москва-Орск»

Зырянов в описании к ролику рассказал, что над ним работала команда профессионалов. За кадром звучит описание ситуации на борту во время крушения. Также дублируются голоса пилотов, которые пытались связаться с командным пунктом после выявления неисправности в воздухе.

За озвучивание ролика отвечал диктор Алексей Артюков. Моделирование на специальном компьютерном симуляторе выполнил Алексей Дубов. Также в создании инфографики и визуального оформления ролика принимал участие Дмитрий Расходчиков. В комментариях к видео многие пользователи отметили, что фильм по качеству не уступает расследованиям федеральных каналов.

В ходе крушения гражданского самолета Ан-148 погиб 71 человек. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Большую часть умерших составили жители Оренбургской области. Определить точную причину авиакатастрофы так и не удалось. По официальной версии, борт разбился из-за технических неполадок, связанных с одним из двигателей.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:18

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