Корабли Черноморского флота провели учения по ПВО в Средиземном море





Военнослужащие ЧФ смогли поучаствовать в тренировках по противовоздушной обороне в Средиземном море, пребывая на борту малого ракетного корабля «Орехово-Зуево». По легенде учений, судно смогло обнаружить воздушные силы противника с курсом, ведущим на МРК. Экипаж отработал алгоритм действий по ведению залпового огня из систем ПВО и отражению атаки условного врага. В ходе выполнения задач расчету БИП удалось локализовать и идентифицировать противостоящие силы.Представители пресс-службы ЧФ информируют, что военнослужащие успешно обезвредили воздушные цели с помощью электронных пусков. Стоит отметить, что еще с апреля текущего года отечественные корабли отрабатывают различные маневры и условные боевые ситуации в Средиземном море. В частности, в начале месяца МРК не только провели противоминную разведку, пройдя заграждения, но также обнаружили и уничтожили субмарину «противника».