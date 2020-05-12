Корабли Черноморского флота провели учения по ПВО в Средиземном море
В пресс-службе Черноморского флота сообщают, что экипажи российских кораблей провели учения по ПВО. Речь идет о МРК «Орехово-Зуево», которые выполняют задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.
Военнослужащие ЧФ смогли поучаствовать в тренировках по противовоздушной обороне в Средиземном море, пребывая на борту малого ракетного корабля «Орехово-Зуево». По легенде учений, судно смогло обнаружить воздушные силы противника с курсом, ведущим на МРК. Экипаж отработал алгоритм действий по ведению залпового огня из систем ПВО и отражению атаки условного врага. В ходе выполнения задач расчету БИП удалось локализовать и идентифицировать противостоящие силы.
Представители пресс-службы ЧФ информируют, что военнослужащие успешно обезвредили воздушные цели с помощью электронных пусков. Стоит отметить, что еще с апреля текущего года отечественные корабли отрабатывают различные маневры и условные боевые ситуации в Средиземном море. В частности, в начале месяца МРК не только провели противоминную разведку, пройдя заграждения, но также обнаружили и уничтожили субмарину «противника».
Военнослужащие ЧФ смогли поучаствовать в тренировках по противовоздушной обороне в Средиземном море, пребывая на борту малого ракетного корабля «Орехово-Зуево». По легенде учений, судно смогло обнаружить воздушные силы противника с курсом, ведущим на МРК. Экипаж отработал алгоритм действий по ведению залпового огня из систем ПВО и отражению атаки условного врага. В ходе выполнения задач расчету БИП удалось локализовать и идентифицировать противостоящие силы.
Представители пресс-службы ЧФ информируют, что военнослужащие успешно обезвредили воздушные цели с помощью электронных пусков. Стоит отметить, что еще с апреля текущего года отечественные корабли отрабатывают различные маневры и условные боевые ситуации в Средиземном море. В частности, в начале месяца МРК не только провели противоминную разведку, пройдя заграждения, но также обнаружили и уничтожили субмарину «противника».
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:07