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Корабли Черноморского флота провели учения по ПВО в Средиземном море

В пресс-службе Черноморского флота сообщают, что экипажи российских кораблей провели учения по ПВО. Речь идет о МРК «Орехово-Зуево», которые выполняют задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.

Военнослужащие ЧФ смогли поучаствовать в тренировках по противовоздушной обороне в Средиземном море, пребывая на борту малого ракетного корабля «Орехово-Зуево». По легенде учений, судно смогло обнаружить воздушные силы противника с курсом, ведущим на МРК. Экипаж отработал алгоритм действий по ведению залпового огня из систем ПВО и отражению атаки условного врага. В ходе выполнения задач расчету БИП удалось локализовать и идентифицировать противостоящие силы.

Представители пресс-службы ЧФ информируют, что военнослужащие успешно обезвредили воздушные цели с помощью электронных пусков. Стоит отметить, что еще с апреля текущего года отечественные корабли отрабатывают различные маневры и условные боевые ситуации в Средиземном море. В частности, в начале месяца МРК не только провели противоминную разведку, пройдя заграждения, но также обнаружили и уничтожили субмарину «противника».

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:07

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