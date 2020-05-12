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Курс валют на 09.05.2020

Банки России изменили правила выдачи кредитов

Банки России в период пандемии изменили правила выдачи потребительских беззалоговых кредитов. Решение принято из-за неспособности финансовых учреждений проверить платежеспособность клиентов.
Банки России изменили правила выдачи кредитов

Кредит Европа банк первым в стране объявил о внедрении ограничений. В связи с низким спросом на услуги организации отменена выдача займов наличными. Не исключено, что подобный подход захотят использовать другие структуры, которым невыгодно затрачивать силы на проверку клиентов. В некоторых случаях расходы превышают доходы по процентам.

Эксперты полагают, что нововведения не затронут кредиты, выдаваемые под залог. Многие банки уже предлагают клиентам оформить такие займы вместо потребительских.

Ранее специалисты рассказали об опасности досрочного погашения кредита.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:58

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