Отечественный «КамАЗ» вернулся к работе

«Часть работников, не задействованных непосредственно на производстве, трудится удаленно. Все сотрудники цехов проинформированы о мерах безопасности. Руководство позаботилось о том, чтобы санитарные нормы на заводе выполнялись. Персонал получил маски и антисептики в достаточном количестве. Благодаря удаленному режиму работы сотрудники, не задействованные в производстве, не контактируют между собой, но исправно выполняют все функции», - говорится в сообщении пресс-центра «КамАЗа».





Выпуск деталей и транспортных средств был приостановлен с 1 мая текущего года. Представители «КамАЗа» сообщили, что на протяжении месяца компания будет работать в штатном режиме в две смены. До конца мая планируется выпустить до 2,5 тысячи автомобилей. Суточный объем производства будет составлять 180 транспортных средств.За период самоизоляции на заводе только один сотрудник был госпитализирован с подозрением на коронавирус. После этого «КамАЗ» отстранил от работы всю смену для того, чтобы исключить возможное распространение инфекции. В итоге заболевание у сотрудника не подтвердилось, ввиду чего цех вернулся к работе.