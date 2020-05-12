Отечественный «КамАЗ» вернулся к работе
Завод «КамАЗ» возобновил работу после майских праздников. В пресс-центре компании сообщили, что были запущены все основные сборочные площадки.
Выпуск деталей и транспортных средств был приостановлен с 1 мая текущего года. Представители «КамАЗа» сообщили, что на протяжении месяца компания будет работать в штатном режиме в две смены. До конца мая планируется выпустить до 2,5 тысячи автомобилей. Суточный объем производства будет составлять 180 транспортных средств.
За период самоизоляции на заводе только один сотрудник был госпитализирован с подозрением на коронавирус. После этого «КамАЗ» отстранил от работы всю смену для того, чтобы исключить возможное распространение инфекции. В итоге заболевание у сотрудника не подтвердилось, ввиду чего цех вернулся к работе.
Выпуск деталей и транспортных средств был приостановлен с 1 мая текущего года. Представители «КамАЗа» сообщили, что на протяжении месяца компания будет работать в штатном режиме в две смены. До конца мая планируется выпустить до 2,5 тысячи автомобилей. Суточный объем производства будет составлять 180 транспортных средств.
«Часть работников, не задействованных непосредственно на производстве, трудится удаленно. Все сотрудники цехов проинформированы о мерах безопасности. Руководство позаботилось о том, чтобы санитарные нормы на заводе выполнялись. Персонал получил маски и антисептики в достаточном количестве. Благодаря удаленному режиму работы сотрудники, не задействованные в производстве, не контактируют между собой, но исправно выполняют все функции», - говорится в сообщении пресс-центра «КамАЗа».
За период самоизоляции на заводе только один сотрудник был госпитализирован с подозрением на коронавирус. После этого «КамАЗ» отстранил от работы всю смену для того, чтобы исключить возможное распространение инфекции. В итоге заболевание у сотрудника не подтвердилось, ввиду чего цех вернулся к работе.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:02