"Желаю разнообразных полезных увлечений": Григорий Лепс поздравил дочь Николь с 13-летием

Григорий Лепс опубликовал фотографию своей дочери Николь, на которой она держит попугая Ара. В комментарии знаменитость сообщил своим подписчикам, что его наследница празднует день рождения. Девочке исполнилось 13 лет. Исполнитель пожелал имениннице много радости, успехов в учебе, разнообразных полезных увлечений, хороших друзей и отличного настроения. Также Григорий Лепс написал: "Пусть твои желания сбываются, легко получается задуманное, а в жизни будут только позитивные события".Одной из первых к поздравлениям знаменитости присоединилась певица Слава, обращаясь к Николь она написала: "С днем рождения!". Подписчики певца пожелали девочке крепкого здоровья, творческих успехов, счастья и множество позитивных эмоций. Также пользователи Сети поздравили Григория Лепса и его возлюбленную Анну с днем рождения дочери. Публикация певца уже набрала более 9 000 лайков.