Россия поднялась на второе место по числу больных коронавирусом в мире





Всего в РФ выявлено более 232,2 тыс. инфицированных. В среднем в сутки показатель вырастает на 10,8 тыс. человек. На первом месте по числу больных остается Москва – 5392. Вторую строчку занимает Подмосковье – 1063. Замыкает тройку Нижегородская область – 354, немного обошедшая Санкт-Петербург и Красноярский край. В Магаданской области и Алтае не наблюдаются вспышки COVID-19.В сообщении оперативного штаба, опубликованном на портале «РИА Новости», говорится, что среди зараженных у 43,1% симптомы КВИ не проявляются. С момента завоза инфекции скончались 2116 человек. Врачам, рискующим своим здоровьем ради пациентов, удалось вылечить 43512 россиян.