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Анфиса Чехова о сделанных в самоизоляции выводах: «Есть надежда, что люди научатся слышать и понимать друг друга»

Отечественная телеведущая Анфиса Чехова в интервью для teleprogramma рассказала о выводах, сделанных в период соблюдения рекомендованного режима самоизоляции. Знаменитость отметила, что переосмыслила жизнь уже давно, а сейчас у неё есть надежда, что и остальные «научатся слышать и понимать друг друга».
Анфиса Чехова о сделанных в самоизоляции выводах: «Есть надежда, что люди научатся слышать и понимать друг друга»

Президент России в недавнем обращении к россиянам рассказал о послаблении карантинных мер, льготах для пострадавших от пандемии коронавируса и осветил на другие актуальные вопросы. Анфиса Чехова говорит, что обращения Путина не смотрела, но готова как всегда смиренно принимать новые правила и законы. На вопрос о том, как будет жить после отмены режима самоизоляции, телеведущая рассказала, что ей для переосмысливания жизни не нужен был карантин, так как главное для себя она поняла уже давно. Теперь же она надеется, что многие россияне станут её единомышленниками, осознав ценность любви, семейных и человеческих отношений, а не «главенство» денег. Возможно, говорит Чехова, именно самоизоляция, когда люди много времени проводили рядом друг с другом, а не в погоне за материальными ценностями, научит слушать и понимать близких, которые гораздо важнее успеха и власти.

Отвечая на вопрос об экономике, Анфиса Чехова призналась, что совсем не переживает по этому поводу, так как нужно либо реально помогать и влиять, либо «не нагнетать» страхи. Сама же ведущая уже переживала дефолты и кризисы, а потому не видит смысла в лишних волнениях.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:10

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