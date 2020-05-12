«Каждая надпись имеет значение»: Екатерина Климова объяснила свое решение набить тату на руках и ногах

«Я начала делать тату в сознательном возрасте. Многие из них скрыты, но, если вы горите желанием, могу показать после эфира», - пошутила над Корчевниковым актриса.





На ноге Климовой имеется стильная надпись: «Нет страха». На руке изображено милое сердце. Оказалось, каждая татуировка символизирует отдельный этап из жизни звезды, отражает эмоциональное состояние и влюбленность.Климова не поверила ведущему, что на его теле нет ни одной тату, и изучила его ладони. Выяснилось, что Корчевников задумывался о походе к мастеру, но так и не решился вносить корректировки в свое тело.