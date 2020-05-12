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Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать в ближайшую неделю

Сроки сдачи ЕГО могут пересмотреть в течение ближайшей недели. По данным от представителей Рособрнадзора, пока дата проведения Единого государственного экзамена не была определена окончательно.

«Если корректировка произойдет, то в течение недели. Пока новая дата не была определена, но рассматривается и возможность оставить график без изменений. Мы будем руководствоваться рекомендациями Минздрава и властей, а также наблюдать за эпидемиологической ситуацией в стране», - рассказал Игорь Круглинский, являющийся главой управления проведения и организации ГИА Рособрнадзора.

Чиновник отметил, что ведомство также будет действовать в рамках указов Владимира Путина, который ранее анонсировал поэтапное снятие ограничений в России. Точный план выхода из карантина пока не был обнародован, но президент заявил о его разработке. Его реализация станет возможной только при наличии достаточного количества коек для пациентов и динамики снижения заболеваемости.

Рособрнадзор ранее заявлял, что ЕГЭ может быть перенесено на август в случае, если эпидемиологическая ситуация в России не стабилизируется до начала июня. Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил отменить экзамен в текущем году и разработать его альтернативу.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:47

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