Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать в ближайшую неделю

«Если корректировка произойдет, то в течение недели. Пока новая дата не была определена, но рассматривается и возможность оставить график без изменений. Мы будем руководствоваться рекомендациями Минздрава и властей, а также наблюдать за эпидемиологической ситуацией в стране», - рассказал Игорь Круглинский, являющийся главой управления проведения и организации ГИА Рособрнадзора.





Чиновник отметил, что ведомство также будет действовать в рамках указов Владимира Путина, который ранее анонсировал поэтапное снятие ограничений в России. Точный план выхода из карантина пока не был обнародован, но президент заявил о его разработке. Его реализация станет возможной только при наличии достаточного количества коек для пациентов и динамики снижения заболеваемости.Рособрнадзор ранее заявлял, что ЕГЭ может быть перенесено на август в случае, если эпидемиологическая ситуация в России не стабилизируется до начала июня. Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил отменить экзамен в текущем году и разработать его альтернативу.