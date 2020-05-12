«Позор настоящих боёв»: Конор Макгрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова





Победа Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном была неожиданной для Хабиба Нурмагомедова, который после поединка опубликовал в соцсети Twitter короткую запись: «Без комментариев». Известно, что следующий бой в UFC 249 должен состоятся между вышеупомянутым американцем и российским борцом. Замешательство отечественного боксера не прошло мимо внимания Конора Макгрегора, который оскорбил бывшего соперника и пообещал взять реванш в июле.Впоследствии 31-летний ирландец удалил оскорбления в сторону Нурмагомедова. Известно, что в последний раз боец смешанных единоборств появлялся в октагоне в январе 2020 года. Тогда он одержал победу над Дональдом Серроне. При этом спортсмен до сих пор требует от российского боксера очередного поединка. Известно, что в октября 2018-го года Макгрегор проиграл удушающим приемом Нурмагомедову на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.