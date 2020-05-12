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Роза Сябитова: "Считать или не считать себя красивой – это решает сама женщина"

Роза Сябитова на странице своего Instagram затронула тему привлекательности. Телеведущая написала, что считать или не считать себя красивой – это решает сама женщина.
Роза Сябитова: "Считать или не считать себя красивой – это решает сама женщина"

Роза Сябитова опубликовала фотографию в белоснежном пиджаке с глубоким декольте. В комментарии соведущая программы "Давай поженимся" процитировала Вивьен Ли: "Нет некрасивых женщин – есть только женщины, не знающие, что они красивы". Знаменитость отметила, что мужчина лишь зеркало, в котором девушки видят собственное отношение к себе. Роза Сябитова считает, что женщины - это психологи, косметологи, специалисты по красоте внутренней и внешней, и всё это лишь средства для достижения цели.

Также телеведущая написала, что считать или не считать себя красивой – это решает сама женщина, и если она уверена, что не привлекательна, то мужчины будут такого же мнения о ней. Подписчики назвали Розу Сябитову мудрой женщиной и поблагодарили за советы. Некоторые пообещали изменить отношение к своей внешности. Фанаты оставили свои комплименты и большое количество лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:02

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